Территории будут отходить в собственность государства или крупных предприятий, сообщает DEITA.RU.



Представители Минсельхоза подготовили проект поправок в Федеральный закон «Об обороте земель сельхозназначения». Если все предлагаемые поправки одобрят, то до 2024 года ведомство сможет изъять у россиян до 4,8 млн гектаров земель.

Как пишут «Известия», речь идет только о землях сельхозназначения. И только о тех, которые не используются предпринимателями более трех лет. Такие участки будут отбирать у частников и продавать другим заинтересованным лицам. Предполагается, что деньги с продажи получит бывший собственник.

Сейчас при выявлении земель, которые не используются, Россельхоз обязан три года следить за землей и подтверждать, что она никак не используется.

Новые правила не коснутся дачных участков, земель для ведения личного подсобного хозяйства и тех участков, на которых есть недвижимость.

Елена Миронова