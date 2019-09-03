В России разрабатывается и готовится к принятию законопроект, суть которого заключается в том, чтобы россияне могли беспрепятственно оформлять в собственность гаражи и гаражные объединения, сообщает DEITA.RU.

Главная задача нового проекта закона заключается, по словам депутата Государственного Дума Павла Крашенинникова, в снятии беспокойства и тревоги у владельцев гаражей и парковочных мест.

Ни для кого не секрет, что душа буквально каждого владельца гаража болит за будущее. Что станет с его гаражом, не заставит ли администрация завтра его снести? Такое отношение среди владельцев объяснимо, ведь значительная часть гаражей и гаражных кооперативов стоят уже много десятков лет, и когда места выдавали, их никаким образом не оформляли, пишет РГ.

Сегодня в каждом более-менее крупном городе идет массовая застройка окраин и не только, в связи с этим все мешающие объекты, а это не только гаражи, но и зачастую небольшие деревянные дома идут под снос.

Чтобы успокоить владельцев и гаражей, и просто машино-места, разрабатывается специальный закон, который закрепит новые понятия в законодательстве. Появятся такие определения, как гараж, машино-место и даже гаражный комплекс. Также закон определит, какие формы объединений собственников гаражей имеют место быть.

Екатерина Брязгунова