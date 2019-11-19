Новый закон сделает государство новым коллектором

Кредитные истории россиян передадут в полное ведение судебных приставов, сообщает DEITA.RU.



Минюст выдвинул законодательную инициативу, по которой все операторы связи и бюро кредитных историй должны будут предоставлять информацию судебным приставам. Таким образом, коллекторов лишат благодатной рабочей ниши. Обостряется противостояние на рынке взыскания долгов.

По запросу судебные приставы смогут получать закрытые отчеты о любом россиянине, имеющем проблемы с кредитами. Приставы смогут как сами воздействовать на должника, так и в особо тяжких случаях передавать это дело коллекторским агентствам.

Сейчас же приставы имеют право получать только информацию о сумме задолженности, наличию либо отсутствию залога, сроках погашения. Новый проект Минюста даст право узнать, не нарушились ли взыскательные правила.

Таким образом, приставы смогут контролировать как должников, так и коллекторов. Операторам связи по новому закону придется предоставлять приставам данные о звонках. Ведь самое частое нарушение коллекторами законодательства - это излишне частые звонки и сообщения должнику. Нередко, довольно хамского характера.

«Тайна связи» перестанет быть тайной как таковой. Кроме того, под госрегулирование попадут и роботы-коллекторы, звонящие должникам по заданным алгоритмам. Как именно их будут регулировать - пока не уточняется.

Новые инициативы являются логичным продолжением политики возвышения статуса судебных приставов в России. В прошлом месяце службы приравняли к силовой структуре, ввели градацию званий и повысили зарплаты. Средний уровень оплаты труда теперь - около 60 тысяч рублей.

За счет этого, во-первых, в ведомстве хотят снизить катастрофическую текучку кадров, а во-вторых - за счет приставов урезонить коллекторов. Если раньше сотрудники не имели соответствующих полномочий, то отныне они могут вообще забрать рынок у коллекторов.

Пристав - государственный служащий, имеющий право на четкий регламент действий. Коллекторы же ввиду безнаказанности нередко перегибают палку. Их может наказать либо работодатель, либо обиженный должник путем долгих судебных тяжб.

Правительство рассчитывает со временем привести сферу взыскания долгов из области дикого «выбивания» в цивилизованное, хоть и жесткое, но правовое возвращение необходимых сумм.

Василий Кучин