В России нашли способ, позволяющий стабилизировать цены на топливо, сообщает DEITA.RU.

C 30 июля в силу вступил закон, задача которого — сгладить колебание цен на бензин и дизель, а также авиатопливо, чтобы не допустить роста билетов на авиаперевозки. 5 августа РГ публикует закон с разъяснениями.

Механизм, который теперь будет регулировать стоимость топлива на местных АЗС, работает таким образом: когда экспортные цены на бензин и дизель выше стоимости этого топлива на внутреннем рынке, государство будет компенсировать часть разницы с единственной целью — нефтяники не повышают цены в России.

В случае если отечественные цены для потребителей выше экспортных — нефтяники должны делиться с государством.

Отмечается, что для регионов Дальнего Востока применят особую схему сглаживания схем, а именно: дополнительный демпфер составит две тысячи на одну тонну топлива.

Екатерина Брязгунова