Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая внесла в российский парламент законопроект по внесению изменений в Жилищный кодекс, сообщает DEITA.RU.

Новый закон Яровой коснется прежде всего членов садоводческих или огороднических товариществ. Хочется сказать – дачников, но с 1 марта 2019 года понятие «дача» из российского законодательства исчезло.

А вот по законодательству действующему, общее собрание членов товарищества садоводов или огородников должно проводиться не реже одного раза в год. При этом каждого садовода или огородника нужно об этом собрании уведомить. Электронная почта у граждан, проводящих время в выращивании картошки и клубники, нередко отсутствует: занятия ведь эти в немалой степени свойственны людям старшего возраста. А потому правлению товарищества приходится пользоваться услугами почты обычной, что при десятках, а то и сотнях конвертов выходит накладно. К тому же письма могут дойти слишком поздно, собрание при отсутствии кворума считается нелегитимным, и приходится снова идти на почту за конвертами.

Ирина Яровая предложила дать право садоводам и огородникам прописать сразу в Уставе товарищества время, дату и место ежегодного собрания. С фиксированной датой все граждане сразу и заранее будут знать, где и когда им собраться, чтобы обсудить важные вопросы.

Дмитрий Санников