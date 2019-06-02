Заместитель председателя Государственной Думы, депутат от Камчатского края Ирина Яровая внесла новое предложение, сообщает DEITA.RU.

Ирина Яровая предлагает 22 июня в день начала Великой Отечественной войны объявить минуту молчания по всей России — от Калининграда до Камчатки.

Как считает Ирина Яровая, если бы в стране появилась традиция общей минуты молчания, то и для всего мира стало бы напоминанием, что мы помним о том, что на нашу страну вероломно напали, и наш солдат защитил весь мир от фашизма и подарил право на жизнь современным поколениям.

Накануне Ирина Яровая в числе других депутатов Государственной Думы обнародовала свои доходы за прошлый год. Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая за 2018 год заработала 6 миллионов 419 тысяч 860 рублей, что на 356 тысяч рублей больше, чем в 2017 году. Недвижимого имущества в собственности у депутата нет, она пользуется служебной квартирой. В 2018 году у Ирины Яровой появилась дача площадью 196 кв. метров, но и та в аренде на срок полномочий. Личных автомобилей у Ирины Яровой нет.

Дмитрий Санников