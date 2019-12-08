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Новый закон заставит правильно разводиться россиян

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Правоприменительную практику разделения имущества бывших супругов закрепят законодательно, сообщает DEITA.RU.

Новый закон обсудили на совете при президенте РФ. Члены совета высказали замечания к законопроекту, если их учтут ко второму чтению, то закон может быть принят. Как отмечают разработчики, благодаря инициативе в правовое поле вводятся новые понятия и меры.

Перед регистрацией брака хотят ввести проверку прав собственности. Если один из супругов покупает недвижимость, то имущество может приобретаться как в общее пользование, так и нет, в зависимости от указания в реестре.

По мнению представителя Общественной палаты, данная практика позволит защитить права супругов во время раздела имущества. Так, часто происходит, что недвижимость разделяется, независимо от того находится ли в реестре или нет, от такой практики страдают добросовестные приобретатели.

Иван Юрьев

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