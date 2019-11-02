Новый запрет для водителей вступит в силу зимой

Покупать машину надо будет с осторожностью, сообщает DEITA.RU.



Российские водители уже привыкли к тому, что ГИБДД регулярно создает новые правила или меняет старые. Вот и с 1 января 2020 года изменится одно старое правило.

Теперь у водителя не будет 10 дней на поездку в ГИБДД и постановку машины на учет: ездить без номеров не разрешат ни дня. Однако это нововведение коснется только машин, купленных в дилерских центрах.

Теперь вместе с договором и ПТС водителю в центре должны будут выдать и документы с номерами. Без них за передвижение без номерного знака будут выписывать штрафы.

Елена Миронова