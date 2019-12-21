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Новый запрет по пенсиям готовят россиянам

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Власти хотят запретить досрочные переходы между пенсионными фондами до 2021 года, передает DEITA.RU со ссылкой на «Коммерсант». Если это произойдет, интересы более 40 миллионов граждан России будут затронуты.

Ранее прошла информация о том, что еще в 2019 году Центробанк планирует внести в Госдуму проект закона о запрете на досрочный перевод накоплений в счет будущей пенсии. Если закон примут, то граждане не смогут перевести свои деньги из одного фонда в другой до того момент, пока власти не введут в действие новый гарантированный пенсионный план.

ГГП — вторая волна пенсионной реформы. Планируется, что она прокатится по России в 2021 году.

Примечательно, отмечают эксперты, что граждане с нетерпением ждали 2020 года, так как именно в этот год должен был наступит фиксинг, который позволил бы гражданам без потери дохода сменить один фонд на другой. Если же проект закона будет принят, а мораторий на перевод средств утвержден, россияне потеряют долгожданную возможность.

«Странно лишать такого права россиян», — отметил Сергей Околеснов.

Екатерина Брязгунова

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