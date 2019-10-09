telegr wh call

Новости

Автодиллеры угрожают Путину массовым уходом

9 Октябрь 2019, 14:00

«Просто в шоке» — выдержка из школьного учебника разгневала россиян

9 Октябрь 2019, 13:45

Суд запретил скандальной авиакомпании брать деньги за регистрацию

9 Октябрь 2019, 13:30

Волна протестов катится по Приморью

9 Октябрь 2019, 13:15

Ритейлеры решили заработать на «просрочке»

9 Октябрь 2019, 13:05

Новый развод ГИБДД сильно удивил водителей

9 Октябрь 2019, 12:45

Новый запрет получили военные от Шойгу

9 Октябрь 2019, 12:30

Штормовой ветер, снег, не исключены пожары: синоптики сказали о погоде

9 Октябрь 2019, 12:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Новый запрет получили военные от Шойгу

шойгу

Командиры военных частей страны больше не смогут заставлять своих подчиненных задерживаться после официального завершения трудового дня и работать по выходным и праздникам. Об этом сообщает DEITA.RU.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что лично будет следить за соблюдением установленного рабочего распорядка в военных частях и подразделениях, после того, как специалисты ведомства проанализировали основные жалобы военнослужащих. Особенно генерала российской армии возмутили регулярные добровольно-принудительные выходы россиян на службу во время праздничных и выходных дней и многочасовые задержки офицеров на совещаниях с вышестоящим руководством.

Шойгу назвал подобное поведение командиров частей «самодурством и ханжеством», отметив, что не потерпит в рядах армии России начальников, которые не ценят личное время своих подчиненных.

Теперь за каждую жалобу со стороны военнослужащих по поводу рабочих приказов на выходных без действительно срочных причин, вроде приказа об общей боевой готовности или возникновения локального ЧП, с командиров и прочих начальников будут «жестко спрашивать».    

Екатерина Цой

Читайте также:

Готовы ли автобусы Владивостока к войне, рассказало Минобороны

Владимир Путин ушел в тайгу с Шойгу

Вот кому Шойгу разрешит не служить

Популярное

Двойные квитанции за услуги ЖКХ приходят приморцам

Кожемяко отказался вернуть прямые выборы мэров

Бары опустеют: любимый напиток россиян запретят

Тысячи мигрантов ожидаются в России – Путин дал разрешение
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...