Новый запрет получили военные от Шойгу

Командиры военных частей страны больше не смогут заставлять своих подчиненных задерживаться после официального завершения трудового дня и работать по выходным и праздникам. Об этом сообщает DEITA.RU.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что лично будет следить за соблюдением установленного рабочего распорядка в военных частях и подразделениях, после того, как специалисты ведомства проанализировали основные жалобы военнослужащих. Особенно генерала российской армии возмутили регулярные добровольно-принудительные выходы россиян на службу во время праздничных и выходных дней и многочасовые задержки офицеров на совещаниях с вышестоящим руководством.

Шойгу назвал подобное поведение командиров частей «самодурством и ханжеством», отметив, что не потерпит в рядах армии России начальников, которые не ценят личное время своих подчиненных.

Теперь за каждую жалобу со стороны военнослужащих по поводу рабочих приказов на выходных без действительно срочных причин, вроде приказа об общей боевой готовности или возникновения локального ЧП, с командиров и прочих начальников будут «жестко спрашивать».

Екатерина Цой