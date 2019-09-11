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1,5 млрд уже получила администрация Приморья на увеличение зарплаты бюджетникам

11 Сентябрь 2019, 17:35

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В 2020 году сотрудников госучреждений Приморья ждут увеличения заработных плат, сообщает DEITA.RU.

«Правки в постановление приморской администрации об отраслевых системах оплаты труда наделали много шума среди общественности, но на деле - не стоят и выеденного яйца», - подчеркнула вице-губернатор края Вера Щербина, говоря об изменении районного коэффициента к зарплатам приморских бюджетников до коэффициента 1,2.

По ее словам, так пугавшее приморцев видимое снижение коэффициентов представляет собой не более, чем приравнивание к аналогичной федеральной цифре - старое значение (1,3) не менялось с 1991 года. В это же время власти региона обязали государственных работодателей увеличить окладную часть оплаты труда должностных работников на 10%.

«В итоге с нового года люди будут получать зарплату на 3, 125% больше, чем сейчас», - отметила Щербина.

В краевом департаменте труда и соцразвития рассказали, что изменения в законодательстве проведены в рамках реализации региональной госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2020 годы». Изменение зарплатного коэффициента положительно отразится на зарплатах сотрудников системы ОМС, специалистах лесного хозяйства, военных, и многих других. Уже сейчас на оплату повышенной окладной части бюджетников администрация края получила порядка полутора миллиардов рублей из средств федерального бюджета.

Екатерина Цой

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