Новыми мобильными бригадами пополнились муниципалитеты Приморья

В день пожилого человека, 1 октября, администрация Приморского края преподнесла подарок пенсионерам региона, сообщает DEITA.RU. 27 новых автомобилей для работы мобильных бригад в отдалённых районах края торжественно передали в ведомство муниципалитетов.

Мобильные бригады доставляют пожилых граждан старше 65 лет в медицинские учреждения. Помимо этого, действует доставка на диспансеризацию.

Кузьмина Мария Сергеевна, врио директора Приморского центра социального обслуживания населения рассказала о механизме работы мобильных бригад.

«Медицинские организации формируют списки граждан старшего поколения, нуждающихся в прохождении диспансеризации, уведомляют их посредством ФАПа и социальных работников. Далее назначается дата и время, когда подъезжает автомобиль, работающий в рамках междисциплинарной мобильной бригады, люди собираются, и мы их отвозим в учреждение, которое проводит диспансеризацию. Её проходят один раз в год. Если будут нужны узкие специалисты, мы будем уведомлять об этом гражданина, который ранее прошёл диспансеризацию», - отметила Мария Кузьмина.





Врио вице-губернатора Приморского края Сергей Максимчук, поздравил собравшихся с важным событием и рассказал о дальнейших планах работы.

«Мы увеличиваем количество мобильных бригад более, чем в два раза. Раньше их было 20, сейчас добавилось еще 20, и еще 7 вскоре прибудут в Приморье и тоже будет переданы в муниципалитеты. Мы планирует обеспечить все муниципалитеты такими автомобилями и мобильными бригадами», - отметил Сергей Максимчук.

Помимо поздравлений, Сергей Максимчук зачитал стих Нины Павловской, который пенсионерка сочинила специально по такому случаю. Активистка поделилась своим мнением о новых автомобилях.

«Хорошо, что досягаемость будет в глубинку. Даже проверяющим нашим девчонкам, которые работают – они же когда едут с проверками в районы у них машины даже нет. Или так – их туда отвезли, а оттуда добирайтесь сами как-то. Усиленная количественная бригада – это очень здорово!», - радуется Нина Николаевна.





Слова благодарности прозвучали и от председателя Уссурийского общества глухих, Татьяны Лавровой.

«Выражаю искреннюю признательность за огромный вклад в создание благоприятных условий и повышение качества жизни граждан пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями. Очень здорово, что на территории Приморского края будут работать междисциплинарные мобильные бригады, целью которых будет доставка граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности Приморского края в медицинские организации. Работа мобильных бригад снизит остроту социальных проблем и даст возможность стабильного доступа к социально-медицинским услугам, нуждающимся в них гражданам старше шестидесяти пяти лет», — поблагодарила Татьяна Лаврова.

Работа междисциплинарных мобильных бригад организована по соглашению между департаментом труда и социального развития и департаментом здравоохранения, и ведётся в рамках национального проекта «Демография».

Софья Корф