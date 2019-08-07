Не допустить проблем с поставками топлива пытаются власти на Украине. Это стало актуально для них после введения пошлин на товары из РФ, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус предлагает решение проблемы: организовать поставки топлива не из России, а из стран Евросоюза. Или использовать для нужд Украины белорусское топливо.

Герус заявляет, что белорусский нефтеперерабатывающий завод Мозырский дал согласие увеличивать поставки в страну в августе-сентябре на двадцать пять процентов: до 250 тысяч тонн. Дали свое согласие и заводы в Литве, в некоторых других странах Евросоюза.

В связи с этим Украина собирается в два раза уменьшать объем поставок из России. Сколько это будет стоить для страны, чиновник не уточнял.

Анастасия Туркова

