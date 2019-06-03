Странный пост про медведя в Инстаграм-аккаунте Putin Life, посвященном жизни и деятельности президента, повеселил подписчиков, сообщает DEITA.RU.

На снимке запечатлен задумчивый президент и игрушечный мишка. Пост сопровожден следующей записью:

«А ну-ка, медведь,

Скорей нам ответь,

Тебя почему называют медведь? —

Я мё-ёдом заведую,

Где спрятан он ве-едаю.

— Ответил медведь.-

Здорово ведь?»

Россияне шутку оценили. Комментаторы увидели в этом тонкий троллинг, иные же сравнили страну с сильным медведем - сладкоежкой. Но некоторые все же недоумевают: «Что это было? О медведях мы всё знаем. А при чем здесь самый великий и могучий президент?».

«Удивительно, как у многих отсутствует просто добрый юмор», - парируют другие, призывая не усложнять и не искать в необычном посте какую-то конспирологию.

Отметим, юмор российского президента восхищает многих. Причем, Путин не боится шутить даже на самые острые темы.

Так, во время торжеств, посвященных пятилетию присоединения Крыма, под раздачу ранее попали евреи, пожаловавшиеся, что у них не хватает денег на строительство новой Синагоги. «У евреев проблемы с финансами. Только в Крыму это возможно», - парировал Путин.

В 2017 году президент «отжег» в ответ на обвинения в химической атаке в сирийском Идлибе. В ответ на обвинения США он процитировал Ильфа и Петрова, заключив: «Хочется сказать: "Скучно, девочки - это мы уже все видели, наблюдали»».

В 2018 году на встрече в Москве с советником президента США Джоном Болтоном Путин пошутил про герб США. "Ваш орлан уже все оливки склевал — остались одни стрелы?" - спросил глава государства у Болтона, намекая на орла на гербе штатов. Правда, Болтон не стушевался и ответил - «к сожалению, оливковую ветвь я с собой не привез».

Василий Кучин