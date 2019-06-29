Пошлина на ввоз некоторых продовольственных товаров из Молдавии останется нулевой до конца текущего года, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Интерфакс.

Молдавские овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды; яблоки, груши, айвы; абрикосы, вишни и черешни, персики и нектарины, сливы и терна; консервированные овощи, натуральные виноградные вина, в том числе крепленые можно будет покупать, как прежде.

По ловам президента Молдавии Игоря Додона, опубликованным в его аккаунте, льготный режим позволил республике значительно увеличить объем поставок в Россию. Экспорт овощей в РФ увеличился с 360 тонн до 2,37 тысяч тонн, поставки яблок - со 100 до 167 тысяч тонн, винодельческой продукции поставлено не 5, а около 7,7 миллионов литров.

Анастасия Туркова