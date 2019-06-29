Нужно ли включать «аварийку» и съезжать на обочину, если вас останавливает инспектор ГИБДД, сообщает DEITA.RU.

Есть четкий регламент включения «аварийки»: при аварии, при вынужденной остановке в неположенных местах, если в темное время суток вы ослеплены фарами встречных машин, если авто буксируется другим автомобилем, при высадке и посадке детей в предназначенном для этого транспорте и для предупреждения об опасности других водителей. Например, если вы подозреваете, что ваша машина неисправна.

Остановка по требованию ГИБДД включения «аварийки» не предполагает. К тому же, чаще всего вас тормозят не там, где это строго запрещено. Опасности ваш автомобиль для других тоже не представляет, он не сломан, поэтому о безопасности, согласно регламенту, должен позаботиться сам инспектор ГИБДД.

Поэтому когда водители включают «аварийку» в данном случае, они попросту страхуются. Вряд ли кто-то въедет в патрульную машину ДПС, но тем не менее. Да и собственную машину хочется обезопасить.

Так откуда же пошла эта традиция, включать «аварийку»? Зачем это делать? Ответ будет прост – на всякий случай. Конечно мало кто сможет упустить из вида яркую, патрульную машину и въехать в нее, но бывает всякое, поэтому лучше перестраховаться и сделать собственное авто более заметней. Помните, что вы вправе сами решить, включить «аварийку» или нет – это не обязанность.

Анастасия Туркова