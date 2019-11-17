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Нужно ли хранить квитанции ЖКХ, сказал эксперт

квитанция, документ, документы, чек

Все больше россиян оплачивают коммуналку через интернет или в мобильном приложении. Нужно ли хранить в этом случае квитанции об оплате, разбиралось DEITA.RU.

Печатать чеки сразу не нужно, однако важно сохранять их в электронном виде на домашнем компьютере, считает представитель Союза потребителей России в Северо-Западном федеральном округе Алексей Койтов. Также Койтов отмечает, что все чеки хранятся в личном кабинете банка, где их в случае острой необходимости можно будет найти.

Некоторые граждане задаются вопросом, а если банк ликвидируют, что делать в этом случае. Тогда за чеками можно обратиться либо в систему Центробанка, либо в налоговую службу.

Ранее прошла информация о том, что в России предлагают ввести единую квитанцию оплаты ЖКХ. То есть, в ней будут указаны платежи за отопление, электроэнергию, холодную воду, капремонт и некоторые другие.

Еще одним новшеством в системе ЖКХ в 2019 году стал пилотный проект по добровольному страхованию жилья. В некоторых регионах страны стали приходить соответствующие квитанции. Средний ценник — 150 рублей. Россияне недовольные новшеством, они считают, что в скором времени страхование жилья от ЧС может стать обязательным.

Екатерина Брязгунова

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