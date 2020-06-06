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Нужные электрички вернулись в Приморье
Уже с этой субботы, 6 июня, на маршруты возвращаются большинство пригородных электричек, курсирование которых ранее было отменено решением оперативного штаба Приморского края, сообщили ИА DEITA.RU в ОАО «Экспресс Приморья».
Кроме того, с 6 июня назначается ряд дополнительных «дачных» рейсов.
Итак, в действующее расписание электропоездов курсирующих из Владивостока внесены следующие дополнения и изменения:
- Владивосток - Партизанск - Тихоокеанская, отправление в 07:25, теперь ежедневно;
- Владивосток - Кипарисово, отправление в 07:45, теперь ежедневно;
- Луговая - Раздольное, отправление в 08:00, теперь по всем выходным и праздничным дням;
- Владивосток - Кипарисово, отправление в 08:40 по всем выходным и праздничным дням;
- Мыс Чуркин - Кипарисово, отправление в 09:25 по всем выходным и праздничным дням;
- Владивосток - Надеждинская, отправление в 12:45 ежедневно;
- Владивосток - Надеждинская, отправление в 15:20 ежедневно;
- Мыс Чуркин - Надеждинская, отправление в 19:10 ежедневно;
- Владивосток - Артем Приморский-1, отправление в 20:30 ежедневно
- Владивосток - Надеждинская, отправление в 21:10 ежедневно.
В обратном направлении внесены следующие дополнения и изменения:
- Уссурийск - Владивосток, отправление в 06:42, по рабочим дням
- Уссурийск - Мыс Чуркин, отправление в 06:42, по всем выходным и праздничным дням;
- Кипарисово - Владивосток, отправление в 12:30, по всем выходным и праздничным дням;
- Надеждинская - Владивосток, отправление в 14:35 ежедневно;
- Кипарисово - Владивосток, отправление в 14:40 ежедневно;
- Кипарисово - Владивосток, отправление в 16:50 ежедневно;
- Надеждинская - Мыс Чуркин, отправление в 17:27 ежедневно;
- Кипарисово - Мыс Чуркин, отправление в 19:37 по всем выходным и праздничным дням;
- Тихоокеанская - Партизанск- Владивосток, отправление в 16:15, теперь ежедневно.
Кроме того, компания- перевозчик ожидает, что в ближайшие дни оперативным штабом Приморского края будет решен вопрос о возобновлении движения пригородных поездов, сообщением Владивосток- Новочугуевка и Уссурийск- Хасан.