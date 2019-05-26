Российским летчикам гражданской авиации могут вернуть военные кафедры, сообщает DEITA.RU. Данное предложение, подписанное вице-премьером Татьяной Голиковой, зафиксировано в протоколе заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Как пишут «Известия», на базе военных центров могут появиться специализированные образовательные программы, которые смогут проходить будущие пилоты гражданской авиации — студенты вузов и ссузов.

Отмечается, что данная мера позволит не только повысить качество профподготовки, но и позволит молодым людям после окончания обучения проходить службу в армии по специальности, а не рядовыми бойцами.

Екатерина Брязгунова