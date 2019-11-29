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О циклоне из Китая предупредили синоптики
Прогноз погоды на выходные опубликован, сообщает DEITA.RU.
Синоптики опубликовали прогноз погоды на будущие выходные. Он размещен на портале «Примпогода».
Так, в ночь на субботу на погоду в регионе будет оказывать влияние аантициклон: будет достаточно морозно. Однако в субботу на приморье придет циклон из Китая, который изменит погоду. День ожидается без осадков, сильно потеплеет: -3…-8 градусов, на юге будет около 0 градусов.
В ночь на 1 декабря начнется снегопад. Ночью будет от -2 градусов до -12 градусов. Днем в воскресенье снег прекратится, день будет теплым.
Елена Миронова
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