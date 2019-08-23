Сахалинская область находится от столицы в шести с половиной тысячах километров, а добраться до материка можно либо по воде, либо по воздуху. Также, как и до городов с селами, расположенных на курильских островах. Чтобы решить важные для сахалинцев вопросы транспортной доступности, врио губернатора Валерий Лимаренко менее чем за год сделал то, что еще недавно казалось невозможным. Подробно об охвативших острова переменах рассказывает Deita.ru.



Самолеты

Возможно, прямо пока вы читаете этот текст, в воздухе находится самолет, летящий из Москвы в Южно-Сахалинск. 22 августа из федеральной столицы в островную направился первый дополнительный рейс, организовать который главу региона на днях попросили местные общественники. Просьбы были услышаны: задержавшиеся отпускники смогут вернуться домой на трех самолетах в конце августа и начале сентября. И это всего через пару недель после того, как сахалинцы и курильчане услышали долгожданную новость о возвращении «Аэрофлота».

Главная авиакомпания страны покинула самый крупный российский остров еще прошлой осенью и многие уже думали, что она никогда не вернется. Заступивший на свой пост в минувшем декабре врио губернатора так не думал. Потребовалось несколько раз поднять этот вопрос на уровне министерства транспорта, озвучить его в федеральных СМИ и, наконец, на рабочих встречах с Президентом РФ и главой правительства, чтобы добиться своего. В конце октября авиакомпания возобновляет полеты на остров.

Это далеко не первый новый рейс, появившийся с начала года. Весной курильские острова Итуруп, Кунашир и Шикотан впервые связало регулярное вертолетное сообщение. В апреле вернулись спустя много лет авиарейсы до центра и севера Сахалина – в Шахтерск и Ноглики. С июня серьезно расширилось число межрегиональных направлений. Улететь теперь можно в Петропавловск-Камчатский, Благовещенск и Комсомольск-на-Амуре. А главное – принято назревшее решение сделать стоимость перелетов по единой низкой цене для всех, вне зависимости от наличия островной прописки. Лучше стало и туристам, и тем, кто только недавно приехал или оставил родственников на материке.

Без внимания главы региона не остались и воздушные гавани Сахалина и Курил. Строится новое здание аэровокзала в островной столице: там увеличат не только общую площадь здания, но и пропускную способность – до полутора миллионов пассажиров. Планируется, что объект заработает в следующем году. Новый аэродром строится и в северной, нефтегазовой столице Сахалина – Охе. Сейчас там начинают возводить вторую взлетно-посадочную полосу большей протяженности. Длины нынешней ВПП не хватает для современных воздушных судов. На курильских островах Итуруп, Шикотан и Парамушир вовсю идут проектные и предпроектные работы: на первом расширят действующее здание аэропорта, на остальных возведут новые посадочные площадки.

Поезда

На финишной прямой находятся запущенные еще в далеком 2003 году работы по модернизации островной железной дороги. С узкоколейного формата, доставшегося Сахалину в наследство от Японии, строители переводят ее на общероссийский стандарт. Глава региона еще весной поручил для удобства жителей в местах ведения работ наладить альтернативные автобусные и авиационные маршруты. 30 августа основной этап работ наконец подойдет к концу.

Тогда же на широкую российскую магистраль выйдет самая современная отечественная модификация пригородных поездов – РА-3. Буквально пару дней назад она прибыла сюда, пропутешествовав через всю страну из Москвы – прямиком с завода-изготовителя. Три новых состава с кондиционерами, обеззараживателями воздуха и санитарными комнатами сменят старые дизель-поезда, которые ходили еще по японской узкоколейке. Они будет курсировать на пригородных направлениях: Южно-Сахалинск – Корсаков, Южно-Сахалинск – Томари и Холмск – Томари. В следующем году прибудут еще 4 состава. Теперь уже для сообщения с северными районами. Поезда дальнего следования тогда же получат 18 новых вагонов, оснащенных по последнему слову техники.

Корабли

Обновление пассажирских и грузовых паромов, которые связывают Сахалин с материком и Курилами назрело давно. Пока на Амурском судостроительном заводе продолжается строительство двух новых судов, которые усилят сообщение острова с Хабаровским краем, в Ленинградской области на Невском судостроительном заводе заложили еще два теплохода – теперь уже для сообщения с Курилами. Грузопассажирские корабли ледового класса PV22 смогут работать в любое время года.

Имена для них выбирали общенародным голосованием. Сначала пользователи предложили свыше ста вариантов на странице главы региона Валерия Лимаренко в Instagram, а затем выбирали из 10 лучших голосованием во «Вконтакте». Те, кому через интернет голосовать неудобно, могли поддержать понравившийся вариант, заполнив специальную анкету, размещенную в районных газетах. Получившие имена «Адмирал Геннадий Невельской» и «Павел Леонов» теплоходы выйдут на линию уже в начале 2021 года.

Дороги

Две трети муниципальных дорог на островах нуждаются в твёрдом покрытии. С начала года под присмотром главы региона Валерия Лимаренко эта проблема начала системно решаться. Дорожный фонд региона увеличили на 60 процентов, и он достиг рекордного размера – 17 миллиардов рублей. На строительство и ремонт дорог в областном бюджете заложили 7,4 миллиарда рублей – почти в два раза больше, чем годом ранее.

Кроме того, дорожный фонд перераспределили в пользу дорог в городах и селах. Муниципальные власти могли запросить столько денег, сколько им необходимо на все проекты.

В этом году будет отремонтировано почти в два раза больше трасс, чем в прошлом. В 2019 году в планах отремонтировать порядка 100 километров дорог на Сахалине и Курилах, за три года показатель должен вырасти до 198 километров.

Но главное достижение – наконец решена судьба ключевой дорожной артерии области, автодороги Южно-Сахалинск – Оха. Глава региона, как и в случае с возвращением «Аэрофлота», поднял вопрос на уровень президента и главы правительства. Как результат, дорогу, на которую из бюджета страны еще недавно отказывались выделять деньги, возьмут на федеральный баланс. Это позволит наконец заасфальтировать 250 км грунтовых участков на севере региона, придаст дополнительный импульс развитию расположенных там районов, снизит расходы на доставку продуктов и товаров.

Сэкономленные областным бюджетом средства направят на всю ту же первоочередную цель – ремонт сельских и городских улиц. Валерий Лимаренко неоднократно подчеркивал, что первоочередное внимание нужно уделять тем дорогам, по которым каждый день ходят люди. Благоустройство будут проводить комплексно: с организацией освещения, тротуаров и ливневой канализации.