Рейтинг показал, что деятельность российского лидера Владимира Путина увеличился до отметки в 62,2%, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

ВЦИОМ выяснил это, проведя опрос граждан с 15 по 21 июля. Россиян спрашивали, доверяют ли они Путину.

Как выяснилось, доверять могут 73 процента, не доверяют – 23,8 процента. Что касается остальных политиков: Дмитрию Медведеву готовы довериться 38,1 процент россиян, Владимиру Жириновскому – 35,5 процента респондентов, Геннадию Зюганову готовы доверять 35,2 процента граждан, а Сергею Миронову – 28,7.

Из партий наибольшее количество «доверительных» голосов досталось «Единой России»: 33 процента россиян выбрали ее.

Анастасия Туркова