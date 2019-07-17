Техногенная катастрофа на Украине без российского газа просто-напросто неизбежна, сообщает DEITA.RU. Об этом заявил экс-министр украинской экономики Виктор Суслов во время эфира телеканала NewsOne.

Свой неутешительный прогноз бывший высокопоставленный чиновник объяснил потребностями газотранспортной системы Украины. Для ее полноценного существования она должна прогонять не меньше 45 миллиардов кубометров газа, однако сама Украина импортирует едва ли больше 10 миллиардов кубометров.

Таким образом, если снизить прогон полезного ископаемого в четыре раза, это не позволит поддерживать нужное давление в трубопроводе, а значит — прогонка газа остановится.

По словам Суслова, в этом случае несколько регионов Украины потеряют доступ к газу, а это чревато закрытием ряда предприятий, в том числе крупных.

Ранее прошла информация о том, что из-за разрыва торгово-экономических отношений с Россией Украине приходится очень несладко. Так, страна несете не просто огромные потери, а колоссальные. Они превышают убытки России в 13 раз.

Екатерина Брязгунова