Российская власть лишила предпенсионеров заслуженного пособия за доблестный труд, и теперь они могут вызвать небывалую в стране безработицу, сообщает DEITA.RU.

Минтруд опубликовал на официальном портале нормативно-правовых актов сведения о том, что уже через шесть месяцев уровень безработицы среди людей, не достигших пенсионного возраста, повысится на 60 процентов. Если говорить языком цифр, то в начале 2020 года безработных будет около 150 тысяч против 92 тысяч безработных на сегодняшний день.

Интересно, что вскоре заявление Министерства труда куда-то исчезло с портала. Эксперты уверяют, что представители министерства, опубликовавшие эти данные, получили что называется по шапке и скрыли неугодную информацию с глаз долой. При этом сохранить удалось только данные о том, сколько средств необходимо выделить на пособие по безработице для пожилых граждан. На это потребуется более 2,5 миллиарда рублей. Ровно столько же придется выделить и в 2022 году. Однако это проблемы не решит — с увеличением пенсионного возраста будет расти и уровень безработицы.

По мнению экспертов, пишет «Свободная права», властям выгоднее платить пособие по безработице, чем пенсии, поэтому, зная о тяжелых последствиях, они приняли решение о продвижении пенсионной реформы.

Так, например, доктор экономических наук Андрей Гудков отметил, что с приходом пенсионной реформы на рынке труда увеличится количество предложений, однако заработная плата по ним значительно сократится, а безработных станет значительно больше.

Именно это наблюдается уже сегодня, спустя всего лишь полгода после старта пенсионной реформы. Работодатели стараются урезать заработную плату, переводить предпенсионеров на более низкооплачиваемые должности, потому что точно знают: пожилым людям некуда деваться. По словам женщин, которые уже стали заложниками работодателей, никакие обещания властей о наказании недобросовестных работодателей не данный момент не действуют.

Екатерина Брязгунова