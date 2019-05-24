Персонал банка в последнее время стал значительно чаще запрашивать у клиентов коды из sms- сообщений. Это может привести к массовым потерям денег, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Коммерсант».

Как пишет издание, коды используются в первую очередь для подтверждения личности клиентов во время подключения той или иной услуги. В кредитных организациях убеждены, что процедура абсолютно безопасна для денежных средств россиян.

Стоит отметить, что такие же коды приходят при списании денег, и вот эти коды никому никогда сообщать нельзя, в том числе и сотрудникам банков. Однако, граждане по привычке считают, что персоналу банка можно говорить любую. Информацию и в итоге становятся жертвой мошенничества. Аферисты звонят с поддельных номеров, и их достаточно сложно распознать.

В связи с этим, эксперты считают, что запросов кодов из sms- сообщений, следует отказаться, так как это может привести к массовой потере денег у россиян.

Екатерина Брязгунова