О наезде на штаб-квартиру ФСБ рассказали силовики

Приморские госавтоинспекторы прокомментировали дорожно-транспортное происшествие, произошедшее ночью в столице Дальнего Востока, сообщает DEITA.RU по материалам ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

Как установили госавтоинспекторы, 38-летний житель Владивостока, двигаясь на автомобиле Тойота Королла со стороны остановки общественного транспорта «Городской парк» в направлении центра, не справился с управлением, совершил съезд с дороги, после чего наехал на лестницу, ведущую к административному зданию на улице Алеутской, в котором располагается территориальное управление ФСБ России.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Водителя автомобиля на месте ДТП не было, он покинул место аварии, не дождавшись прибытия автоинспекторов. Позже участник автоаварии сам обратился в ГИБДД, где дал объяснения по факту происшествия.

В результате дорожного происшествия никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. Административное здание не повреждено.

Состояния опьянения у водителя госавтоинспекторы не выявили. В отношении него возбуждено административное производство за невыполнение обязанностей в связи с дорожно–транспортным происшествием. Мужчине грозит административный штраф.

Дмитрий Санников