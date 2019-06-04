Представители 56 стран решили принять Ливадийское послание миру о недопустимости искажения истории, сообщает DEITA.RU. Информацию предоставил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Имеется в виду, главным образом, возможность возвращения нацизма и искажение исторических реалий.

Косачев присутствовал на форуме как сопредседатель секции «Русофилы и российские соотечественники за рубежом: общие задачи и новые возможности для сотрудничества». По его словам, Ливадийское послание мира собираются принять в конце форума. Проект готовится в честь 75-летия Победы над нацизмом и 75-летия Ялтинской конференции.

В послании человечество призовут ценить историческую правду такой, какова она есть, не предпринимая попыток переписать. А также в тексте содержится просьба сохранять гуманитарные и ценностные основы общества, отказываясь от идеологии двойных стандартов.

Нацизм и события, которые прогремели на весь мир во время Второй мировой войны, не должны сохраниться в памяти людей обеленными и искаженными.

Добавим, что искажений исторических фактов, относящихся к ВОВ, множество. Известны попытки обвинить в начале войны исключительно Россию. Кое-кто утверждает, что, раз потери с нашей стороны были столь велики, - то и не победа это вовсе, а поражение. И множество других не менее нелепых высказываний.

Анастасия Туркова