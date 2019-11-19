О новом апокалипсисе предупредили синоптики

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Специалисты рассказали, что будет с погодой в регионе, сообщает DEITA.RU.

Ударивший по приморью циклон уже сегодня покинет территорию регина и выйдет на Татарский пролив. Как сообщает портал «Примпогода», край останется в тыловой части мощного циклона.

Сообщается, что в некоторых районах региона сохранится снег, а также гололед и снежный накат. Ожидается резкое похолодание и сильный ветер. По ночам будет от -8 до -14, днем ожидается -4…-10 градусов.

Во Владивостоке вечером может начаться снегопад. Температура воздуха ночью до -11 градусов, днем -5…-8 градусов.

Елена Миронова

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