В мире совершенствуются не только технологии, но и методы хитроумного вымогания средств. Владельцы банковских карт порой настолько бывают доверчивыми, что одномоментно остаются без крупной суммы денег, попавшись на уловки мошенников, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ИП Эксперт.

По словам россиян, все больше набирает популярность развод «звонок от имени сотрудника банка». Схема мошенничества работает очень просто. На мобильный телефон приходит смс-ка, в ней неизвестные просят деньги в долг. При этом отправлять ничего в ответ не нужно, мол деньги в «долг» уйдут сами.

Разумеется, большинство людей теряются в подобной ситуации, но тут на выручку приходит специалист из банка, который чудесным образом предотвращает кражу. Главное — нужно ему сказать код из смс-ки, которая пришла для отмены платежа.

Именно этот код и нельзя называть, потому что сотрудник банка и есть один из мошенников, который только и ждет пока владелец карты назовет код.

Екатерина Брязгунова