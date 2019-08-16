Россиян предупреждают об опасности. В стране набирает популярность новый вид телефонного мошенничества, сообщает DEITA.RU.

Человеку поступает звонок, где ему сообщают, что он стал жертвой преступления и теперь он может воспользоваться услугами бесплатного адвоката.

Сначала мошенник звонит под видом сотрудника Минюста, МВД, Следственного комитета или других органов, и говорит вам, что вы стали потерпевшим по ну очень громкому делу, и даже обещает выплату компенсаций. Только для этого надо написать заявление о предоставлении бесплатного адвоката.

Затем вам поступает звонок от того самого бесплатного защитника ваших интересов, и тут начинается самое интересное. И под каким-нибудь предлогом выманивает деньги.

Сейчас жертвами такого обмана уже стали несколько тысяч россиян. К сожалению, обезопасить себя от таких уловок можно только одним способом – не давать деньги никаким бесплатным адвокатам, потому что у нас в стране государственные адвокаты по уголовным делам не предоставляются.

Люди, которые настойчиво предлагают вам перевести деньги банковские на счета судов и других государственных учреждений, никак не могут быть сотрудниками Минюста России или других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, а также правоохранительных органов.

Екатерина Кононенко