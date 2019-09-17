Новости
За россиянами следят через телефон
17 Сентябрь 2019, 10:30
Дальневосточникам несладко: кто сколько платит за услуги ЖКХ
17 Сентябрь 2019, 10:15
Таким семьям погасят ипотеку
17 Сентябрь 2019, 10:00
О новых правилах ухода в отпуск рассказали в Госдуме
17 Сентябрь 2019, 09:45
Школьников начнут кормить по-новому
17 Сентябрь 2019, 09:30
Власти запишут мобильные телефоны всех граждан
17 Сентябрь 2019, 09:15
«Валить из страны» — люди негодуют из-за перехода на короткую неделю
17 Сентябрь 2019, 08:45
ГИБДД заявила, что номерных знаков на всех не хватит
17 Сентябрь 2019, 08:15
О новых правилах ухода в отпуск рассказали в Госдуме
17 Сентябрь 2019, 09:45
С 1 октября никаких изменений в правилах ухода в отпуск российским правительством не планируется, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделала инициатор проекта закона, народный избранник Гаджимет Сафаралиев.
Сафаралиев отметил в беседе с журналистом РБК, что на сегодняшний день информация, распространяемая СМИ о изменениях ухода в отпуск с 1 октября 2019 года, не соответствует действительности. Законопроект еще только находится на рассмотрении в Государственной Думе.
Что касается обсуждаемой идеи об «цифровизации документов по уходу в отпуск», то если инициатива и будет одобрена, то закон примут не раньше Нового года.
Напомним, накануне российские СМИ писали о том, что начиная с 1 октября можно подавать заявление на отпуск в электронном виде. Более того, находясь на отдыхе, можно неожиданно решить уволиться и заявление о своем решении направить в электронном виде.
Екатерина Брязгунова