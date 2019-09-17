О новых правилах ухода в отпуск рассказали в Госдуме

С 1 октября никаких изменений в правилах ухода в отпуск российским правительством не планируется, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделала инициатор проекта закона, народный избранник Гаджимет Сафаралиев.

Сафаралиев отметил в беседе с журналистом РБК, что на сегодняшний день информация, распространяемая СМИ о изменениях ухода в отпуск с 1 октября 2019 года, не соответствует действительности. Законопроект еще только находится на рассмотрении в Государственной Думе.

Что касается обсуждаемой идеи об «цифровизации документов по уходу в отпуск», то если инициатива и будет одобрена, то закон примут не раньше Нового года.

Напомним, накануне российские СМИ писали о том, что начиная с 1 октября можно подавать заявление на отпуск в электронном виде. Более того, находясь на отдыхе, можно неожиданно решить уволиться и заявление о своем решении направить в электронном виде.

Екатерина Брязгунова