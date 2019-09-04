Обнародованы новые способы кражи денег со счетов россиян. На
этот раз Центробанк выявил несколько случаев мошеннических махинаций в
интернете, проделанных через личные социальные сети граждан. Об этом сообщает
DEITA.RU со ссылкой на "Известия".
В департаменте информационной безопасности Центрального банка РФ отметили, что в последние годы интернет-мошенникам ничего не стоит завладеть личной страницей жертвы в одной из популярных соцсетей. После захвата, мошенники по уже отработанной схеме рассылают "слезливые" сообщения с просьбами о помощи по всему списку «друзей» жертвы.
Несмотря на то, что с данной схемой сталкивались чуть ли не все интернет-пользователи, на каждую такую рассылку находится пара-тройка сердобольных «френдов». Особо недоверчивым, но явно обеспеченным знакомым хозяина аккаунта высылают «голосовые» сообщения с повторением просьбы. Да, технологии кибер-грабителей тоже на месте не стоят.
Чтобы обезопасить себя от подобных неприятных инцидентов, эксперты советуют регулярно менять пароли от социальных сетей и отказаться от использования стандартных паролей вроде «12345».
Екатерина Цой