О погоде на воскресенье рассказали синоптики

В воскресенье на территории края возможен небольшой снег – сильных осадков, равно как и ветра, не ожидается, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал «Примпогода».

Так, вероятность выпадения снега – примерно 30%. Ожидается мороз и облачная погода. Так, температура воздуха к вечеру упадет до -16 градусов. Однако, в воздухе заметно потеплеет по сравнению с прошлой неделей.

Отмечается, что постепенно в крае устанавливается тепло – начиная с середины следующей недели приморцев ждут «плюсовые» значения температур. Будет довольно облачно, но тепло и безветренно.

Напомним, что вся прошедшая неделя была крайне морозной, на всей территории края царил порывистый северный ветер. Особенно сложной стала для жителей Владивостока среда – тогда температура опустилась до -20 градусов – это стало самым низким показателем дневных температур в городе за всю зиму этого сезона.