О погоде на январь рассказали синоптики

Снежный теплый январь полностью подтвердит долгосрочные прогнозы синоптиков на мягкую зиму, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал представитель Гидрометцентра.

Природа порадует жителей и гостей Москвы теплом. В январе столбик термометра будет постоянно подниматься на один градус выше нормы. При этом нужно помнить, что средняя температура в январе днем от пяти до 10 градусов ниже нуля, ночью же может похолодать до минус 15 градусов.

Нетрадиционно тепло будет и на востоке Центрального федерального округа, и на юге европейской части страны, и в Поволжье, и на даже на Урале. Исключение составит только Челябинская область. Аномальная погода также установится в северной Сибири, Приамурье, на западе Якутии и даже в Хабаровском крае.

Примечательно, что есть регионы, где жителям придется и померзнуть. Температура ниже нормы опустится в западной части Мурманской области, на юго-западе и севере Карелии и на западных территориях Ленинградской области.

Не жарко будет в Омской, Кемеровской и Новосибирской областях, а также на Алтае.

В некоторых районах Дальнего Востока будет не холодно, а очень холодно. Речь идет о Чукотке, северо-Востоке Республики Саха (Якутия) и Магаданской области.

В центральной части России предстоящий январь будет снежным, даже возможны сильные снегопады. Снежные бури ожидаются на Урале, в западной и центральной Сибири, в Якутии, на Чукотке, Камчатке и на Колыме.

Екатерина Брязгунова