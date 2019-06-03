До конца недели на побережье Приморья будет облачно, об этом DEITA.RU сообщили местные синоптики.

Первая неделя июня в регионе пройдет под влиянием поля пониженного атмосферного давления. На континенте погоду омрачит постоянная облачность, местами возможны дожди, в некоторых районах прогнозируют ливни с грозами. Температурный фон значительно не изменится. Ночью от 8 до 14 градусов выше нуля, днем значительно теплее – 20–26 градусов тепла

На погоду прибрежных приморских районов будет влиять охотский антициклон. Здесь будет преобладать облачная погода, туман ожидается в ночные и утренние часы. На восточном побережье значительно похолодает — минимальная температура около одного градуса тепла, максимальная — плюс семь.

Фон дневных температур, как на восточном, так и на южном побережье составит от 10 до 16 градусов со знаком плюс.

Екатерина Брязгунова