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О погоде в октябре рассказали в Гидрометцентре
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25 Сентябрь 2019, 19:30
О погоде в октябре рассказали в Гидрометцентре
25 Сентябрь 2019, 19:45
Предстоящий октябрь ожидается в большинстве регионов России теплым и солнечным, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в Гидрометцентре.
По словам научного руководителя организации Романа Вильфанда, особо теплые деньки порадуют жителей Ненецкого автономного округа и Архангельской области. Северо-западные территории России тоже порадуют россиян. Природный подарок ждет жителей Псковской, Ленинградской и Новгородской областей. Температура выше нормы поднимется и в северной части Западной Сибири. Речь идет красноярских территориях, северных областях Якутии, Колымы и Чукотки.
Некоторым россиянам все-таки придется померзнуть. Густонаселенная Сибирь вымерзать начнет уже в следующем месяце. Холодно будет в Тоске и регионах области, на Кузбассе, а также в Новосибирске. Южане Красноярского края тоже замерзнут, а с ними и жители Хакасии, Забайкалья, Хабаровского края, Тувы, Приамурья.
На всей остальной территории температуры останутся выше нормы.
Отдельно стоит отметить, что некоторые субъекты Федерации в октябре сильно зальет. Дождливо будет в Приморье, на Колыме и Алтае, а также, несмотря на небывалую жару, в Архангельской области и в ненецком АО.
Екатерина Брязгунова