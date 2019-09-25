О погоде в октябре рассказали в Гидрометцентре

Предстоящий октябрь ожидается в большинстве регионов России теплым и солнечным, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

По словам научного руководителя организации Романа Вильфанда, особо теплые деньки порадуют жителей Ненецкого автономного округа и Архангельской области. Северо-западные территории России тоже порадуют россиян. Природный подарок ждет жителей Псковской, Ленинградской и Новгородской областей. Температура выше нормы поднимется и в северной части Западной Сибири. Речь идет красноярских территориях, северных областях Якутии, Колымы и Чукотки.

Некоторым россиянам все-таки придется померзнуть. Густонаселенная Сибирь вымерзать начнет уже в следующем месяце. Холодно будет в Тоске и регионах области, на Кузбассе, а также в Новосибирске. Южане Красноярского края тоже замерзнут, а с ними и жители Хакасии, Забайкалья, Хабаровского края, Тувы, Приамурья.

На всей остальной территории температуры останутся выше нормы.

Отдельно стоит отметить, что некоторые субъекты Федерации в октябре сильно зальет. Дождливо будет в Приморье, на Колыме и Алтае, а также, несмотря на небывалую жару, в Архангельской области и в ненецком АО.

Екатерина Брязгунова