Средняя температура воздуха в сентябре в Приморском крае составит 12–17 градусов выше нуля, сообщает DEITA.RU. В Примгидромете отметили, что это на один, а может быть даже на полтора градуса выше нормы.

Дождей в предстоящий месяц ожидается относительно немного. Во всяком случае меньше, чем обычно, а на северо-востоке края количество осадков будет сопоставимо со среднемесячными значениями.

Если говорить более конкретно. То в первую неделю сентября, согласно прогнозу Gismeteo, во Владивостоке будут идти дожди. Начиная с 11 сентября число дождей снизится. Они будут идти один раз в несколько дней.

Екатерина Брязгунова



