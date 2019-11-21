О погодных изменениях предупредили синоптики

Озвучен прогноз погоды на четверг, сообщает DEITA.RU.



Синоптики уже составили прогноз на четверг, 21 ноября. Об этом сообщает портал «Примпогода».

Так, ночью регион покинуло ядро антициклона. Это означает, что в крае начнется потепление: ветер сменится на южный, столбики термометров начнут расти.

Так, в четверг станет теплее: -3…-11 градусов. На юге стоит ожидать положительных значений.

Во Владивостоке солнечно, без осадков. Ночью без изменений, днем на 3-5 градусов теплее, чем в среду.

Елена Миронова