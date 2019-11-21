telegr wh call

Новости

О погодных изменениях предупредили синоптики

21 Ноябрь 2019, 06:30

Украина переживает, что Зеленского заведут в блуд

21 Ноябрь 2019, 05:45

Врач сказал, как уберечься от рака простаты

21 Ноябрь 2019, 05:00

За ночные гуляния будут штрафовать

21 Ноябрь 2019, 04:15

Водителям сказали, когда надо отдавать машину ГИБДД

21 Ноябрь 2019, 03:30

Эксперт сказал, через сколько метров после знака можно штрафовать

21 Ноябрь 2019, 02:45

Как продлить новогодние выходные, сказали россиянам

21 Ноябрь 2019, 02:00

Россиян лишат дешевых поездок

21 Ноябрь 2019, 01:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

О погодных изменениях предупредили синоптики

снег, зима

Озвучен прогноз погоды на четверг, сообщает DEITA.RU.

Синоптики уже составили прогноз на четверг, 21 ноября. Об этом сообщает портал «Примпогода».

Так, ночью регион покинуло ядро антициклона. Это означает, что в крае начнется потепление: ветер сменится на южный, столбики термометров начнут расти.

Так, в четверг станет теплее: -3…-11 градусов. На юге стоит ожидать положительных значений.

Во Владивостоке солнечно, без осадков. Ночью без изменений, днем на 3-5 градусов теплее, чем в среду.

Елена Миронова

Читайте также:

Водительские права будет отбирать Минздрав

Новый снежный апокалипсис идет на регион

«От 3х до 15»: Новые «Хаятты» замаячили во Владивостоке

Популярное

Синоптики рассказали, чего ждать в декабре

«Сумма просто бешеная» - будущие водители шокированы новыми порядками

Медведев простит долги по кредитам

Результаты ЕГЭ могут аннулировать из-за почерка
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...