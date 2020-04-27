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О потеплении и солнце рассказал Кубай приморцам
Осадки возможны только в начале недели
Значительное потепление ожидается в Приморье на следующей неделе. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал «Примпогода».
Как рассказал в своем интервью глава Примгидромета Борис Кубай, со следующей недели в край придет заметное потепление – ожидается довольно солнечная и ясная погода.
Расти температура будет постепенно – первые признаки ее улучшения будут заметны уже в понедельник, далее же с каждым днем в край будет приходить все большее тепло.
Дождь возможен только в начале недели, дальше будет довольно тепло и безоблачно.
Напомним, всю предыдущую неделю почти на всей территории Приморья было довольно пасмурно и дождливо – это происходило из-за влияния циклона.