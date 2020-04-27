telegr wh call

Новости

Белухи из «китовой тюрьмы» резвятся на свободе – видео

27 Апрель 2020, 08:15

О потеплении и солнце рассказал Кубай приморцам

27 Апрель 2020, 07:15

Готовящиеся к параду военные отправились на карантин

27 Апрель 2020, 06:15

Врач дал совет метеозависимым людям

27 Апрель 2020, 05:15

В Роспотребнадзоре рассказали, как пройти пик заболеваемости

27 Апрель 2020, 04:15

Врачи назвали единственный способ лечения от COVID-19

27 Апрель 2020, 03:15

Доктор Комаровский рассказал об "инфицирующей дозе" коронавируса

27 Апрель 2020, 02:15

Самые противные блюда назвали в Китае

27 Апрель 2020, 01:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

О потеплении и солнце рассказал Кубай приморцам

Приморский край, море, бухта, острова, линия прибоя

Осадки возможны только в начале недели

Значительное потепление ожидается в Приморье на следующей неделе. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал «Примпогода».

Как рассказал в своем интервью глава Примгидромета Борис Кубай, со следующей недели в край придет заметное потепление – ожидается довольно солнечная и ясная погода.

Расти температура будет постепенно – первые признаки ее улучшения будут заметны уже в понедельник, далее же с каждым днем в край будет приходить все большее тепло.

Дождь возможен только в начале недели, дальше будет довольно тепло и безоблачно.

Напомним, всю предыдущую неделю почти на всей территории Приморья было довольно пасмурно и дождливо – это происходило из-за влияния циклона. 

Читайте также:

Кубай рассказал о погоде на следующей неделе

Путин расскажет россиянам о новых перспективах по коронавирусу на следующей неделе

«Только при пожаре» - МЧС рассказало, когда можно нарушить карантин

Александра Маслова

Популярное

Плюс 24 заболевших: новые случаи коронавируса в Приморье

Роспотребнадзор назвал минимальные сроки продления самоизоляции

Главврач выпала из окна посреди совещания по коронавирусу

Собчак рассказала об отношениях с крабовым королем
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...