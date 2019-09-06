6 Сентябрь 2019, 04:01
О реформировании учреждений Дальнего востока сказал Путин
Источник изображения: sm-news.ru/
Глава страны Владимир Путин заговорил, что нужно обновлять культурные и образовательные учреждения на ДВ, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН. Обновлять придется всю сеть.
Путин уверен: культурно-образовательный и музейный комплекс во Владивостоке способен быть одной из мер в комплексе, направленном на укрепление образовательного, просветительского и гуманитарного пространства России.
Также, говорит президент, нуждаются в обновлении музеи, театры, библиотеки, досуговые учреждения. Они должны быть интересными для людей, подчеркивает лидер страны.
Анастасия Туркова
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