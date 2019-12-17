О росте цен на бензин на 15% заявили в Минфине

Благодаря демпферу российским властям удалось избежать скачка цен на бензин на 15 процентов, сообщает DEITA.RU.

Как заявил представитель Минфина Алексей Сазанов, в текущем году российские компании по демпферу получат от 320 до 330 миллиардов рублей. Это произойдет, если удастся сохранить цены на нефть неизменными.

Именно демпфер позволит не допустить повышения цен на топливо на целых 15 процентов. Если говорить о цифрах, то цены на бензин увеличились бы на целых четыре рубля, а на зимнее топливо — на два или даже три рубля.

То есть, демпфер в России работает и максимально сдерживает цены.

Екатерина Брязгунова