Как подсчитали в Росстате, в стране выросли реальные пенсии, сообщает DEITA.RU со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ежемесячные выплаты пенсионерам увеличились на 1,4% с поправкой на инфляцию, если сравнивать с прошлогодними показателями.

Средний размер пенсии теперь составляет 14 150 рублей. Это на 6% больше, чем в прошлом году.

Если сравнивать среднюю назначенную пенсию со средней начисленной зарплатой на июль текущего года, пенсия составит 30,8% зарплаты. Это на 28,7% больше чем в июне. Можно добавить, что в июле прошлого года она оставляла 31,5% от средней зарплаты.

Анастасия Туркова