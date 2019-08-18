Существует несколько самых распространённых видов развода от недобросовестных сотрудников ГИБДД, которые решили немного подзаработать. Основные три называет DEITA.RU со ссылкой на канал «Автомобильные советы и лайфхаки».

По словам автоэксперта, существуют три самых распространенных развода, на которые чаще всего ведутся водители.

Пешеход

Это один из самых старых разводов, которые до сих пор применяется на практике. Суть его заключается в подставном пешеходе, выходящем на «зебру» в тот самый момент, когда проезжает автомобилист. Разумеется, автолюбитель не успевает остановиться, а рядом стоит пост ДПС. Ребята в погонах уже ждут.

Да, вы пьяны!

Недобросовестные инспекторы ГИБДД подделывают результат алкотестера. По имеющейся информации, на данный момент подобные разводы практикуются исключительно в селах, потому что несчастным водителям некуда жаловаться.

Ремонт дороги

Ремонт на трассе уже окончен, а знаки еще не убраны. Вот здесь и кроется главный развод. Водитель полагает, что знаки, ограничивающие скорость, просто-напросто забыли убрать и вжимает педаль газа в пол, а за поворотом его ждут сотрудники ДПС.

Помните, что инспекторы ГИБДД не любят связываться с теми водителями, у которых установлен видеорегистратор. Здесь речь идет только о законопослушных водителях.

Екатерина Брязгунова