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6 Декабрь 2019, 18:15

О ситуации с загадочным вирусом на границе рассказали власти

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Людям, приехавшим из Китая с признаками болезни, рекомендуют не идти в больницу, сообщает DEITA.RU.

Управление Роспотребнадзора по Приморью опубликовало информацию по ситуации на границе с Китаем. Речь идет о выявлении заболеваемости вирусом атипичной пневмонии, от которой в Китае пострадало уже 59 человек.

По данным Роспотребнадзора, до сих пор ни одного подозрительного человека границу КНР и РФ не пересекло. С 30 декабря под усиленный контроль попали 38 тысяч человек.

В ведомстве рекомендуют: если после возвращения из Китая у гражданина появились признаки респираторного заболевания, необходимо вызвать врача на дом. При этом по телефону предупредить о возможном заражении нетипичным вирусом пневмонии.

Елена Миронова

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