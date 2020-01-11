О ситуации с загадочным вирусом на границе рассказали власти

Людям, приехавшим из Китая с признаками болезни, рекомендуют не идти в больницу, сообщает DEITA.RU.



Управление Роспотребнадзора по Приморью опубликовало информацию по ситуации на границе с Китаем. Речь идет о выявлении заболеваемости вирусом атипичной пневмонии, от которой в Китае пострадало уже 59 человек.

По данным Роспотребнадзора, до сих пор ни одного подозрительного человека границу КНР и РФ не пересекло. С 30 декабря под усиленный контроль попали 38 тысяч человек.

В ведомстве рекомендуют: если после возвращения из Китая у гражданина появились признаки респираторного заболевания, необходимо вызвать врача на дом. При этом по телефону предупредить о возможном заражении нетипичным вирусом пневмонии.

Елена Миронова