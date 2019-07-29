В приморском городе Лучегорске Пожарского района сложилась чрезвычайная ситуация на сетях водоснабжения, сообщает DEITA.RU со ссылкой на социальные сети.

Как уверяют местные жители, у них нет ни горячей, ни холодной воды.

По имеющейся информации, из строя вышел единственный фекальный насос на очистных сооружениях. В связи с чем местная администрация распространила информацию о том, что во время проведения работ по откачке вод и замене насосов, лучегорцам не следует пользоваться системой канализации, передает newsbox24.tv.

Напомним, что в воскресенье, 28 июля, в первой половине дня в Пожарском районе был объявлен режим ЧС. На данный момент, как пояснили в администрации Приморского края, ситуация в штатном режиме. ЧС по-прежнему действует, воду запускают. Канализацией пользоваться можно, при этом запрета на это никто не давал.

Как рассказали в администрации Лучегорска, насосы работают, воду всю откачали.

Екатерина Брязгунова