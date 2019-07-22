Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов якобы скончался в субботу, 20 июля. Об этом заявил директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев, сообщает DEITA.RU.

Как информирует РИА ФАН, президент умер якобы в тот момент, когда находился на отдыхе. В отпуск президент бывшей советской республики ушел в минувший понедельник, 15 июля.

Отмечается, что о смерти политика также написали телеграм-канал, освещающий жизнь арабских стран, местный оппозиционный Youtube-канал. Официального подтверждения о смерти президента нет.

Екатерина Брязгунова