О снижении размера пенсий заявил экономист

Подобного мнения придерживается известный российский экономист Михаил Делягин, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Царьград».

По мнению эксперта, правительству России стоит извиниться за пенсионную реформу, которую провели в прошлом году. Михаил Делягин полагает, что это нужно сделать не на словах, а с помощью рациональных поступков, а именно – внесения новых правок в закон.

Кабинет министров может внести изменения в размер средних пенсионных начислений. При этом ожидать лишь увеличения пенсий не приходится – величина средних выплат может и уменьшится. Экономист в этом вопросе настроен скептически, и напоминает о том, что зачастую у чиновников слова расходятся с делом.

По мнению эксперта, необходимо дождаться внесения законопроекта, чтобы делать выводы. До этого момента кабинет министров может внести любые правки.

При всём при этом, российский экономист надеется, что гарантированный средний уровень пенсии останется на уровне не ниже нынешнего.

Софья Корф