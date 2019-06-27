Тайфун, из-за которого более сотни тысяч жителей Японии эвакуированы, до Приморья не дойдет. Причина проста — самостоятельно он не сможет перевалить через Японию и направиться к российским территориям, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал руководитель «Примгидромета» Борис Кубай.

Несмотря на это, погода в Приморье будет дождливой, но это результат противоборства двух антициклонов. Правда, осадки будут носить пятнистый характер — в одном районе есть, а в соседнем — уже и нет.

В целом, на территории края температура воздуха в конце июня немного понизится. На севере Приморья средняя температура не превысит 10 градусов. Теплее станет только на следующей неделе, 3 июля.

Именно в этот день сквозь облака пробьется солнце.

Екатерина Брязгунова