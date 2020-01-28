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О способах обмана в супермаркетах рассказали россиянам
Что делают маркетологи, чтобы люди неосознанно оставляли на
кассе больше денег, сообщает DEITA.RU.
Автор канала «Из уст маркетолога» в Яндекс.Дзен раскрыл несколько секретов супермаркетов, которые заставляют людей покупать больше продуктов и тратить больше денег.
Первый способ – тележки. Вернее, неприятный звук, который получается из-за удара колес о стыки плитки. Чем сильнее нагружена тележка, тем тише звук. Кроме того, в отделах с дорогими продуктами плитка уложена более мелкая – звук раздражает сильнее и вынуждает не разбираясь кинуть товары в корзину.
Способ второй – товары у кассы. Они рассчитаны специально на детей – конфеты и шоколадки лежат на уровне, до которого могут дотянуться малыши. А если родители не купят, то ребенок устроит скандал.
Способ третий – все нужное рядом. Пиво и чипсы, например, или чай и сладости. А вот товары, которые нужны каждый день, разбросаны по всему магазину: молоко в одной стороне, хлеб – в другой, яйца – в третьей. Это заставляет людей пройтись по всему супермаркету, попутно нагружая корзину ненужными вещами.
Елена Миронова