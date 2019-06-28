Решение о том, кто станет президентом России после Владимира Путина, будет принимать народ путем тайного голосования, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал российский лидер во время интервью FT перед стартом саммита G20.

По словам Путина, о своем преемнике он размышляет уже более 15 лет, с самого первого президентского срока. В России и в мире в целом регулярно меняется ситуация, также постоянно изменяются и требования к людям. Несмотря на это, решение всегда должен принимать народ.

В России проживают свыше 146 миллионов человек, именно они и должны решать, кто станет во главе государства в 2024 году, такое мнение высказал Путин. При этом он подчеркнул, что, разумеется, кандидатура, которую поддержит действующий президент, вызовет большее доверие народа, но этот только в том случае, если люди доверяют своим руководителю и поддерживают его начинания.

Ранее президент Владимир Путин выразил надежду, что ему на смену придет человек, который также будет заинтересован в развитии страны и продолжит развивать все его начинания.

Екатерина Брязгунова